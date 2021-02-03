“Çiftçilerin toprak analiz yaptırma zorunluluğu yok”

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’nun raporu hakkında Meclis üyelerine bilgi veren Komisyon Başkanı Süleyman Ateş, “Çorum’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir adet toprak analiz laboratuvarı Hitit Üniversitesi alında HÜBTUAM Toprak Analiz Laboratuvarı adıyla hizmet vermektedir. Mevcut mevzuat kapsamında çiftçilerin toprak analiz yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır. Gönüllü olarak tarlalarından aldıkları toprak numunelerini analize getiren çiftçilerimize yapılan analiz sonrası analiz sonuç raporu ve ekilmek istenen ürüne yönelik gübre tavsiyesi verilmektedir. Bu tavsiyeye uyulup uyulmadığının takibi laboratuvarımızın yetki ve sorumluluk kapsamında olmadığından yapılmamaktadır” dedi.

Toprak analizinin çiftçinin kendi talebi doğrultusunda akredite olmuş toprak analiz laboratuvarlarında da yapıldığını kaydeden Ateş, “Üreticilerimize yaptırdıkları analiz sonucunda toprağın mevcut durumunu gösterir evrak düzenlenip bu kısımda ekmeyi düşündüğü ürüne göre gübreleme tavsiyesinde bulunulmaktadır. Çiftçiler, parasını vererek analiz yaptırdıkları için tavsiye kısmında belirtilen gübreleme miktarına uyuyor.

Çiftçilerimizin yönlendirilmesi arazide ve kurumda tarımsal yayım ekibi tarafından yapılmaktadır. Toprak analizi için bakanlığın bir zorunluluğu yoktur. Bu sebeple atılacak gübre miktarı ile ilgili bir kontrol mekanizması geliştirilmemiştir.

Tarım arazilerinin çoraklaşmasında yanlış gübreleme ve sulama yöntemleri çok etkilidir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çiftçileri bu konularda eğitilmeleri için gerekli çalışmaları yapmaktadır” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)