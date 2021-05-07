“Çiftçilerimiz üretemezse şehrimiz temelli aç kalır”

Ayrıca bu tam kapanma sürecinde çiftçilerin üretimden geri bırakılmaması gerektiğini ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Çiftçimiz üretemezse şehrimiz temelli aç kalır” dedi.

Üreten köylünün ürün desteklerinin bayramdan önce biran evvel ödenmesini isteyen Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şöyle konuştu; “Tarımda, çiftçilikte uçuyoruz açıklamalarına net rakamlarla vermiş olduğu açıklamada da belirtmiştim. Tekrar tekrar belirtiyor ve mevcut yönetimi göreve çağırıyorum. Süresi geçmiş olmasına rağmen ödenmeyen ürün desteklemelerini neden bekletiyorsunuz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu kapanma sürecinde ve çiftçinin alacağı bu destekle hali hazırda alması gereken gübre, mazot vs gibi sezon alımlarını en azından yapabilir. Bu süreçte birde çiftçiyi üretimden geri bırakmayın, çiftçimiz üretemezse şehrimiz temelli aç kalır. Bizim şehrimiz tarıma dayalı üretimi ve sanayisi olan bir şehir şehrimize yazık ediyorsunuz. Üreten köylümüzün ürün desteklerini biran evvel ödeyin, bayramdan önce ödeyin. Yâda ödenmeme gerekçenizi çıkın anlatın. Bankada bekleyen listeler neden ödenmiyor?

Gelgelelim verilen desteğin kendisine, çiftçiyi biraz olsun rahatlatacak bir müjde olarak değerlendirebilir miyiz? Çorum’da üretici Köylü Mustafa, 1 dekar buğday için 22 kg taban, 90TL, 15 kg da çimlenme gübresi, 60TL attığını belirtirken dekara toplam 150TL gübre parası ödediğini, gene dekara ilaçlama için 25TL, 1 dekar için mazot 60TL, 1 dekar için tohum 75TL, biçme ise geçen sene 25TL ve bunların yanında sigorta, işçilik, nakliye gibi diğer kalemlerin olmadığını belirtiyor. Hükümet verdiği gübre desteğini iki katına çıkardığında köylünün harcadığının ancak yüzde 12’si olan gübre desteğinin verilmesi bir dert, zamanında verilmemesi ise başka bir dert. Destek adı altında verilenin gerçek bir destek olmaması başka bir dert.

‘Depoya giren mazotun yarısı bizden’ diyerek destek açıklayan AK Parti iktidarı mazot desteğinde bırakalım depoya giren mazotun yarısını, dörtte birini ancak verdiğini göz önünde bulundurduğumuzda tarımı desteklenmiş mi oluyor, destekliyormuş gibimi yapılıyor? Neyi ne zaman yapacağını bilen üretici köylü, bütün bu üretim ve hasat sürecinde devletin, hangi üründe ne destek vereceğini, hangisinin üretimi için desteklemenin arttığını hangisinde yerinde saydığını bilemediği gibi ürününü kaça satacağını da bilemeden üretim yaptı. Hâlâ da 2020 yılı ürün desteklemeleri ne zaman ödenecek belli değil. Köylüye, üretim yaparken, gübre alırken, tarla sürmek için mazot alırken verilmeyen destek sonra verilince ne destek oluyor ne de bir işe yarıyor. Kısacası ülkemiz tarımı uluslararası tekeller ve yerli iş birlikçileri elinde şekilleniyor. Biz saman diyoruz; onlar uzay ajansından bahsedip samanyolu galaksisi konumundayız diyorlar. Özetle gerçekler saman, hayaller Samanyolu Galaksisi.”

(Haber Merkezi)

