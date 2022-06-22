Çiftçilere tarımsal sulama için faizsiz GES desteği

“Suyu toprakla, toprağı ürünle, ürünleri sofrayla buluşturuyoruz” diyen Kavuncu, “Uygulama süresi 2023 yılsonuna kadar devam eden bu imkânla 7.5 milyon TL'ye kadar kredi kullanma limiti için sıfır faizli, yüzde 100 faiz desteği sunulacaktır” dedi.

Bu sayede tarımsal üretimde enerji maliyetinin azalacağını ve kârlılığın artacağını, en önemlisinin de artık yağmur yağmadığında mahsullerin tarlada kurumayacağını kaydeden Kavuncu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hem yenilenebilir enerji kaynaklarımız etkin ve verimli şekilde kullanılacak hem çiftçilerimize, tarımda cansuyu, destek sağlanacak, hem de ülke kalkınmasına ve hayatın sürdürülebilirliğine katkı sunulacaktır.



Giderek milli güvenlik sorunu haline gelen gıda ihtiyacının karşılanması, üretimin artırılması için yapılan bu düzenlemeyle tarım alanındaki reformlarımıza bir yenisi daha eklenmiştir. Çiftçilerimizin kalkınmasına katkı sunacak, topraklarımıza, mahsullerimize can olacak bu uygulamanın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Gıda güvenliğini sağlamanın insanlığın en temel sorunu haline geldiği bu günleri önceden gören Cumhurbaşkanımız liderliğindeki devletimiz, vatandaşlarımızı bu sıkıntılardan kurtarmak ve en az düzeyde etkilenmeleri için orta ve uzun vadede tüm tedbirleri almıştır. Vakitlice alınan tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımız çaresiz, sahipsiz bırakılmamıştır

Yapılan planlamalar doğrultusunda her gün bir yenisi açıklanan destek ve teşviklerle çiftçilerimize olduğu gibi halkımızın tüm kesimlerini rahatlatacak destekler ve uygulamalar hayata geçirilmeye devam edecektir.”

(Haber Merkezi)