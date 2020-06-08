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Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, Çorum'da hububat hasadının başladığını belirterek, çiftçileri anız yakmamaları konusunda uyardı.

Güncel 08.06.2020, 19:07
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Çiftçilere "anız yakmayın" uyarısı

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, hasadın ardından tarlada kalan anızın toprağı sürmeyi zorlaştırdığı gerekçesiyle yakılabildiğini hatırlattı.

Tarlasını yakan çiftçinin işi kolaylaşmış gibi görünse de zarara uğradığını belirten Gül, "Yangınla birlikte organik maddece fakir olan topraktaki yararlı bakterilerin hepsini yok ediyor, tüm canlılar öldürüyor. Bu yüzden kesinlikle anız yakımının yapılmaması gerekiyor. Geleceğini düşünen, toprağını düşünen anız yakmaz." ifadelerini kullandı. 

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