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Çiftçiler sorunlarını tartışacak

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) “üretici köylüler sorunlarını tartışıyor” başlığı adı altında bir toplantı organize etti.

Çiftçiler sorunlarını tartışacak

Tüm Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy Sen) “üretici köylüler sorunlarını tartışıyor” başlığı adı altında bir toplantı organize etti.

27 Ocak 2020 Pazartesi 23:46
Çiftçiler sorunlarını tartışacak

Üretici köylünün tarım ve hayvancılıkta yaşadığı sıkıntıları tartışmak ve çıkış yolunu bulmak üzere gerçekleştirilen toplantı, yarın saat 10.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapılacak.

Tüm Köy Sen Kurucu Üyesi Muharrem Özünel, üreticilerin içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumun değerlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda Çorum’da çiftçilerin yaşadığı sıkıntılar ve bunlara çözüm önerilerinin ele alınacağını bildirdi.

Tüm Köy Sen Genel Başkanı Sadık Turan’ın da katılacağı toplantıda sendikanın örgütlenme uzmanı Sedat Başkavak’ın bir konuşma yapacağını söyleyen Özünel, “Soğanda ve patateste getirilen ihracat engellemesi nedeniyle üretilen ürünler çöpe dökülüyor. Tarımsal girdinin pahalı olması da üreticiyi zor duruma sokuyor. Bu nedenle çiftçilerin de tıpkı işçiler gibi örgütlenmeye ihtiyaçları var” diyerek, yarın düzenlenecek olan toplantıya tüm çiftçileri beklediklerini bildirdi. (Taner ŞİMŞEK)

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