“Çiftçiler gıda ihtiyacını karşılamak için üretmeye devam ediyor”

Tüm kesimlere “Evde kal” çağrısı yapılırken çiftçilerin çalışmak zorunda olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte gıdaya erişimde sıkıntı yaşamıyorsak, çiftçilerimizin gösterdiği fedakarlık sayesindedir. Biz senin için tarladayız sen evde kal Türkiyem” diye konuştu.

“ÜRETİCİLERE DAHA FAZLA DESTEK VEREREK TARIMSAL ÜRETİMİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ”

Beslenmenin hayati bir gereklilik olduğunu vurgulayan Bayraktar, çiftçilerin de herkes gibi endişeli olduğunu ancak ülkenin gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çıkmak, tarlaya gitmek durumunda olduklarını da ifade etti. Üretimin aksamaması için, çiftçilerin sağlığının güvence altına alınması, acil çözüm bekleyen sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydeden Bayraktar, COVİD-19 salgını ile mücadele edilen süreçte yeterli ve kaliteli gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Bayraktar, “İklim değişikliğiyle, doğal afetlerle mücadele eden dünyamız bugün ise uluslararası ölçekte etkili olan koronavirüs salgını ile savaş veriyor. Yaşanan bu gelişmeler tarımsal üretimi doğrudan etkiliyor. Diğer ülkelerden gelen, marketlerin yağmalandığı, insanların gıda stoğu yapmak için yarıştığı görüntüler tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne seriyor. Henüz kontrol altına alınamayan bu salgının etkisini devam ettirmesi durumunda küresel çapta bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalabiliriz. Gıda güvencemizi korumak istiyorsak, üreticilerimize daha fazla destek vermek, tarımsal üretimimizi artırmak zorundayız” dedi.

Koronavirüsle mücadele edebilmek için güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “Bağışıklığımızın güçlü olması için yeterli ve dengeli beslenmemiz gerekiyor. Çiftçilerimiz üretemezse gıdaya erişemeyiz, bedenimizi virüslere karşı savaşta güçsüz bırakırız” diye konuştu.

Bayraktar, evlerden çıkılmaması gereken şu günlerde market, pazar ve manavlarda her türlü gıdanın bulunduğuna işaret ederek, “Hepimiz risk alarak evinden çıkan ve üretmeye devam eden çiftçilerimize borçluyuz” dedi. (Haber Merkezi)