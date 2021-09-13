Çiftçi’den “Çocuk Kalbi”ne ziyaret

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya’nın kızı Merve Kaya’nın sahibi olduğu Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi, Vali Çiftçi’nin Sinop’un Türkeli ilçesinde görevli olduğu esnada açılmıştı.

Vali Çiftçi’ye Çocuk Kalbi Gündüz Bakım Evi ziyaretinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya eşlik etti.

(Haber Merkezi)

