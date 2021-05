Günümüz politikacılarıyla tarım politikası üretilemeyeceğini belirten Özsaçmacı, Marina’da mazotun yarı yarıya daha ucuz olduğunu, çiftçi zarar ederken Marina’nın ise kar ettiğini kaydetti.

“Dünya çiftçilerine Türk çiftçisini nasıl dahil edeceğiz?” diye soran Bekir Özsaçmacı, “Yandaşa ucuz mazot, çiftçiye ise iki katı!” diye konuştu.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, şunları dile getirdi:

“Gün o gün ya çiftçilerimizi dünya ile kıyaslayarak başlayacak olursam bizim çiftçimizi dünyada kıyaslayacak bir başka ülke bulamadım bula bilen varsa anlatırsa seviniriz. Kıyaslama bulamadığım için gene kendi ülkemizle kıyaslamak gerekmektedir. Şöyle ki tarım politikaları olarak değerlendirdiğimizde ülkemiz çiftçisini iki farklı tarım politikasında yani 2001 yılı ile 2021 yılı arasında kısaca anlatacak olursak sonuç değerlendirmesini sizin yapmanızı istiyorum.

2001 yılında dekara alınan destek 16,5 TL iken, Gübre 11 TL’imiş, bu destekle 17 litre mazot alına biliyormuş. 2,5 adet çeyrek altın alınabiliyormuş, 2001 yılında 60 ton buğday ile sıfır km 80 beygir Traktör alına biliyormuş.

Kıymetli hemşerilerim, değerli çiftçilerimiz; 2021 yılını ben değerlendiremedim her gün artan girdi fiyatlarına yetişmek imkânsız gibi o nedenle sizlerin kısaca anlatacağınız kanaatindeyim.

Yeniden tekrarlıyorum ülkemizin, şehrimizin her birimizin boğazından geçen her lokmada çiftçilerimizin alın teri var. Mafya heveslisi politikacılarla tarım politikası üretemezsiniz, Marina çekme çökme işleri ile çiftçiye destek sağlayamazsınız, Marina’da mazot ne kadar biliyor musun değerli çiftçim yarı yarıya daha ucuz. Çiftçi zarar etsin her geçen gün krediye girsin, çiftçinin zararını kara dönüştüren iktidar ilk ve tektir dünyada nasıl mı çiftçi zarar ediyor Marina kar ediyor bu kadar basit.

Dünya çiftçilerine Türk çiftçisini nasıl dahil edeceğiz. Yandaşa ucuz mazot, çiftçiye ise iki katı!”