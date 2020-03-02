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Çiftçi ve Başaranhıncal’dan ‘okuma kampanyası’ desteği

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından başlatılan “Çocuklar Okusun” kampanyasına destekler arttı.

Çiftçi ve Başaranhıncal’dan ‘okuma kampanyası’ desteği

Çorum Kültür ve Turizm Derneği tarafından başlatılan “Çocuklar Okusun” kampanyasına destekler arttı.

02 Mart 2020 Pazartesi 20:50
Çiftçi ve Başaranhıncal’dan ‘okuma kampanyası’ desteği

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Ticaret Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal da kampanyaya destek verdiklerini belirterek kampanyanın büyümesi için destek çağrısında bulundular.

Çorum Belediyesi tarafından 20-29 Mart 2019 tarihleri arasında ilimizde düzenlenecek Kitap Fuarı öncesinde Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Kültür ve Turizm Derneği işbirliğinde organize edilen “Çocuklar Okusun” isimli kitap kampanyası düzenlendi.

Bu sayede öğrencilerin hem fuara katılımını sağlayarak kitap edinmelerini hem de okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini sağlamak hedeflendi.

(Haber Merkezi)

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