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Çiftçi ve Aşgın, şehitler için dua etti
Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, Samsun yolu üzerinde bulunan Bünyanlı Osman Abidesi’ni ziyaret etti.
Güncel 10.07.2022, 13:07
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Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halit Yalçın’ın merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Çiftçi ve Aşgın, dönüşte Ahmediye köyünde bulunan Bünyanlı Osman Abidesi’ni ziyaret ederek şehitlerimiz için dua ettiler. (Haber Merkezi)
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