Çiftçi ve Aşgın, şehitler için dua etti

Geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Halit Yalçın’ın merkeze bağlı Güney köyünde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunan Çiftçi ve Aşgın, dönüşte Ahmediye köyünde bulunan Bünyanlı Osman Abidesi’ni ziyaret ederek şehitlerimiz için dua ettiler. (Haber Merkezi)