Çiftçi ve Aşgın’dan Meteoroloji ziyareti
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Meteoroloji İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Güncel 31.01.2021, 20:50
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Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer’i makamında ziyaret ederek hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de müdürlük çevresinde incelemelerde bulundu.
Kurum Müdürü Akıllıer, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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