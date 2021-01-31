Çiftçi ve Aşgın’dan Meteoroloji ziyareti

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, Meteoroloji İl Müdürü Ahmet Akıllıer’i makamında ziyaret ederek hem yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı hem de müdürlük çevresinde incelemelerde bulundu.

Kurum Müdürü Akıllıer, Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)