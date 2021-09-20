Çiftçi ve Aşgın'a ziyaret

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde Çorum'da kırsal alana yapılan yatırımlar görüşüldü.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, yapılan ziyaretlerden dolayı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Genel Meclis üyeleri Suat Atalay ile Abdullah Uysal'a teşekkür ettiler. (Haber Merkezi)

