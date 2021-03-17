Çiftçi: “Vatan ve millet sevgisiyle yazılan bir kahramanlık destanı”

Tarih boyunca hürriyet ve istiklâlini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda gerektiğinde canını bile vermekten çekinmeyen Aziz Türk Milleti’nin esaret altında yaşamayı hiçbir vakit kabul etmediğini belirten Vali Çiftçi, 18 Mart 1915’te bu uğurda yapabileceklerini gözler önüne serdiğini kaydetti.

İman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zaferin Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu zafer, İstiklâl Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuş, Çanakkale’de yakılan meşale Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır.

Türk Milleti, her daim 'Çanakkale geçilmez' dedirten atalarımızın mirasından ilham ve kuvvet alarak, ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne yükseltme gayreti içinde olacaktır.

Milletimiz, şerefle ve onurla yazdığımız şanlı tarihimize ilelebet sahip çıkacak, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktığı kutsal mirası; vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı istiklâlimizden ve istikbâlimizden taviz vermeden yeni nesillere emanet edecektir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 106. yıldönümünü en kalbi duygularla tebrik ediyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)

