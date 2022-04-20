Çiftçi, pazardaki ürünleri inceledi
Vali Mustafa Çiftçi, Ulukavak Mahallesi'nde her hafta kurulan semt pazarını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Güncel 20.04.2022, 22:42
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Semt pazarında esnafla hasbıhal eden Vali Mustafa Çiftçi, ürün ve fiyatları tek tek incelerken, alışveriş yapan vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti.
Vali Çiftçi'ye incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım ile Sebzeci ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz da eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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