“Çiftçi Mallarına aidat ödeme zorunluluğu yok”

2.7.1941 tarihinde kabul edilen ve 4856 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girerek yayımlanan 4081 sayılı kanun gereği kurulan Çiftçi Malları Koruma Birliği ile ilgili kanunda değişiklikler yapıldığını anımsatan Özdel, “Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği sanki vatandaşlara bir hizmet veriyor gibi açıklama yapmakta ve çiftçilerimizi yanıltmaktadır. Çorum’da tarım arazisi olmayan, Çorum merkez ilçede ikamet etmeyen kişilerin bu birliğe seçilmemesi gerekirdi. Fakat kurumların tamamen çıkar ve yakın akraba ilişkisi ile oluşturulması bu seçimin yapılmasına neden olmuştur” dedi.

Türkiye’de bir sorun haline gelen Çitçi Malları Koruma Birlikleri hakkındaki şikâyetler nedeniyle 2011 yılında bir değişiklik yapıldığını söyleyen Özdel, “Bu değişiklik ile koruma istememe hakkı getirilmiş fakat buna rağmen uygulama eskisi gibi devam ettirilmiştir. 29.1. 2011 tarihinde 27889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6213 sayılı kanuna göre, ‘Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez’’ şeklinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe rağmen uygulama farklı yönde olmuştur. Yerel İdare Mahkemeleri bu birlikleri kamu kurumu gibi görüp koruma refleksi ile karar vermişlerdir” ifadelerini kullandı.

“ÇORUM’DA MAĞDUR EDİLEN ÇOK SAYIDA YURTTAŞ VAR”

Çorum’da Çiftçi Koruma Birliğini tarafından mağdur edilmiş onlarca vatandaşın bulunduğunu dile getiren Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bilindiği gibi tapulu bir taşınmazın olması artık bu birlikle ilişki kurulması yeterli hale geliyor. Bu nedenle tarımsal üretim yap yâda yapma sanki koruma hizmeti verilmiş gibi aidat talep edilmektedir.

“AİDAT ÖDEME ZORUNLULUĞU YOK”

Çorum Çiftçi Malları Korumu Birliği’nin artık anlamsız bir kurum olduğunu, hiçbir hizmet yapmadığını, aslında yapmasına imkân ve gerek olmadığını belirterek davalar açılmıştır. Tüm ülkedeki bu mağduriyetler defalarca yasa teklifleri verilmesine neden olmuştur. Bu nedenle 2018 yılında kanunda bir değişiklik daha yapılmıştır.

Türkiye’nin her yanında kanayan bir yara haline gelen bu birliklere karşı defalarca kanun teklifini verilmiş ve en sonunda 19.04.2018 tarihinde 7139/1 sayılı kanun gereği 4081 sayılı kanunun 34. Maddesinde değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre ‘Kamu kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez.’

Kanun maddesinde açıkça hizmet alanların isteği esas alınacağı belirtilse bile uygulamanın bu yönde olmadığı yine aynı tas aynı hamam uygulamaya devam edildiği bilinmektedir.”

“İNSANLAR İCRA YOLUYLA MAĞDUR EDİLİYOR”

“Bu birliğin icra ve avukat yolu ile Çorumlu vatandaşı mağdur ettiği açıktır. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızı aşağıda şekilde dilekçe vererek, artık aidat ödemek istemediğini ve hizmet almadığını ve almayacağını bildirmesi gerekir. Vatandaşlar bu dilekçeyi ya imza karşı ile birliğe teslim etsinler yada iadeli taahhütlü göndersinler.

Onlarca insanımıza icra takibi yapan, telefonla arayarak para toplayan, hiçbir hizmet üretmeyen bir kurumun lav edilmesi gerekir. Bu konuda valiliğimize görev düşmektedir.

Bağ, bahçe, arsa, tarla sahibi vatandaşlarımıza da sesleniyor, Çiftçi Malları Koruma Birliğine dilekçe vererek, Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 34. maddesine göre koruma hizmeti talep etmiyoruz diye dilekçe vererek aidat ödemekten kurtulabilirler.” (Haber Merkezi)