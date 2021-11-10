“Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin hukuksuz uygulamaları sürüyor” 

Yaklaşık 10 yıldan daha fazladır aleyhine hukuki mücadele verdiği Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği Başkan ve Yönetimi’nin istifa ettiğini basından öğrendiğini belirten Özdel, “Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği, Türkiye’deki diğer Çiftçi Malları Birlikleri gibi çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızdan hiçbir hizmet üretmeden haksız ve hukuksuz bir şekilde aidat adı altında para toplamaktadır. Bağlarda yaşanan hırsızlık vakıaları da dikkate alındığında koruma faaliyeti yapacak birliğin hiçbir iş yapmadığı, üstüne vazife olmayan işler konusunda açıklama yaptığı açıktır” dedi.

Bu birliklerin 1941 yılında İkinci Dünya Savaşı’nın zor koşullarında kurulduğunu anımsatan Özdel, “Her fırsatta savaş koşullarında yapılan uygulamaların eleştirildiği ülkemizde, iş ‘Çiftçi Malları Koruma Birliği’ gibi birilerine mevki ve çıkar kapısı sağlayan kurumlar olduğunda tüm söylenen unutulmakta kurulu nizam devam ettirilmektedir. Olan da halkımıza olmaktadır.

Şehirleşmenin ve teknolojinin geldiği bu aşamada artık çiftçi ve çiftçi malları olgusu kökten değişmiştir. 2. Dünya Savaşı’nın zor koşullarında çıkarılan bir kanuna dayanan bürokrasi yıllardan bu yana birilerine makam ve mevki sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞİN HEDEFİ HALİNE GELDİM”

Uzun zamandan bu yana bir avukat olarak, 2,5 yıldan bu yana da hem bu işin mağduru, hem Avukat, hem de Belediye Meclisi üyesi olarak Çiftçi Malları Koruma Birliği’nin hedefi haline geldiğini kaydeden Özdel, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Şahsımla ilgili açıklamaları ve konuşmalarına cevap verme gereği bile duymuyorum. Önemli olan binlerce Çorumlu yurttaşın hakkı ve hukukun korunmasıdır. Yoksa mesele benim ödeyeceğim 200-300 TL meselesi değildir. Kaldı ki açtığımız davaları kazandığımız gibi artık aidat ödemeyeceğimde Valilik kararı ile tarafıma bildirilmiştir.

“BİRLİK YÖNETİMİ NASIL SEÇİLİYOR?”

“Saygı değer Çorum Halkının şunu bilmesi gerekir:

Bu birlikler nasıl seçilir? Nasıl yönetilir? Nasıl denetlenir? Kim bu birliklerden çıkar elde eder. Son oluşturulan Çiftçi Koruma Birliğinin yönetiminin çiftçi olmaması, Çorum’da ikametgâhının olmaması, tarımsal faaliyet yapmaması bir yana istifa eden Sayın Başkan Rafet Bey ise Çorum Belediyemizin bir çalışanı durumundadır. Hem Belediye'de haftada 45 saat çalışmış gibi maaş almakta hem de bir kurumun yöneticiliğini yapmakta idi.

Bu olay kesinlikle kişisel bir sorun değildir. Adı geçen başkan ile birkaç kez görüştüğümüzde kendisine de belirttim, mesele belediye çalışanımız Sayın Rafet Bey değildir. Mesele tüm ülkedeki bir sorundur, fakat adı geçenlerin bu hukuksuzluğu, adaletsizliği görmezden gelip olayı kişisel bir sorun haline getirmeleri, başka işlerin üstünü örtme amacı taşımaktadır.”

“VALİLİK BU BİRLİĞİ DENETLİYOR MU?”

“Bu işin bir başka boyutu ise Valilik Makamıdır. Bugüne kadar Valilik tarafından bu birliğin denetlendiği ve denetimin Çorum Halkına açıklandığı görülmemiştir. Daha öncede çağrı yaparak atanmış olan bu birliğin Valilik tarafından denetlenmesini talep ettik. Bu birlik kaç bin çiftçiden kaç milyon TL toplamaktadır. Yöneticiler kaç TL almaktadır.

Olayın bir başka boyutu ise icra takipleri ve icra vekalet ücretleridir. Bilindiği gibi birlikler 683 sayılı Amme Alacakları Kanunu kapsamında icra takibi yapmaktadır. İcra takipleri birliğin memuru tarafından hazırlanmaktadır. Tüm çiftçilerin tapu kayıtlarına haciz işlemi yapılmakta ve resmi bir işlem anında bu paralar ödenmeden haciz kalmamaktadır. Bu yolla bugüne kadar kaç icra takip dosyası açılmış ve kaç TL avukatlık ücreti tahsil edilmiştir. Bunların açıklanması gerekir.”

“ÇORUM İDARE MAHKEMESİ, BİRLİĞİN

YAPTIĞI İCRA TAKİBİNİ İPTAL ETTİ”

“Çorum Çiftçi Malları Koruma Birliği, şahsıma yönelik olarak 10 yıllık aidat borcun olduğu nedeniyle 1.882.20 TL icra takibi başlatmıştır. Bu icra takibi üzerine birliğe borcu ödedim. Ve ödediğim paranın geri iadesi için Çorum İdare Mahkemesi’ne dava açtık.

Çorum İdare Mahkemesi’nin 2019/669 Esas 2020/146 Karar sayılı kararı ilamı ile açtığımız dava sonuçlanmıştır. Sonuç olarak mahkeme ödediğim 1.882.20 TL iadesine ayrıca 1.700.00 TL avukatlık ücretinin tarafıma ödenmesine karar verilmiştir.”

“ÇORUM ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA

BİRLİĞİ BORÇLARINI ÖDEMİYOR”

“Yıllardan bu yana yaptığımız hukuki mücadeleler sonucunda kazandığımız davalarda, ödediğimiz aidatların iadesine, yargılama masraflarına ve vekâlet ücretine mahkemeler hükmetmesine rağmen, birlik bu paraları ödemiyor. Birlik aleyhine yaptığımız icra takipleri sonuçsuz kalmaktadır. Kısaca haklı olduğumuz mahkeme kararı ile tespit edilmesine rağmen adı geçenler bunu ödememekte ısrar etmektedirler.

Kısaca birlik kamu gücünü kullanıp, 1 TL harç ödemeden memuru aracılığı ile tapulara haciz şerhi koyduruyor, parayı alırken kendi avukatın parasını ödetip, sonra alacağını tahsil ediyor, fakat vatandaşın kazandığı davalardan kaynaklı borcunu ödemeye geldiği zaman; borcunu ödememekte direnmekte ve suç işlemektedir.”

“YURTTAŞLARIMIZI AİDAT ÖDEMEMEK

İÇİN HUKUKİ MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ”

“Daha önceki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tüm Çorum halkını ve hukukçularımızı da bu haksız duruma karşı adaletin yerine getirilmesi için mücadeleye çağırıyoruz.

Yüzlerce Çorumlu vatandaş bu çabalarımız sonucu aidat adı altındaki soygundan kurtuldu. Bu nedenle tüm yurttaşların bu yolu tercih edip ödeme yapmaması gerekir.

Yaşanan bu durum Çorum halkın bir takım kurum ve kişilerce mağdur edilmesi meselesidir. Bu nedenle özellikle bu birliğin oluşumuna katkısı olan, bu birliğini haklı, meşru ve vatandaşa hizmet eden bir birlik gibi gösterilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz.

Bu konu Türkiye'nin sorunudur. Fakat öncelikle bu kentin yöneticileri bu kentte yaşayanların haklarını korumalıdır. Bu nedenle Milletvekillerinin, Belediye Başkanının, Belediye Meclisimizin, Valilik Makamının artık bu işlevsizleşmiş kuruma engel olması, haksız ve hukuksuzluğun son bulmasını sağlaması gerekir.” (Haber Merkezi)

