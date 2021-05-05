Çiftçi: “Kurallara uyarak bu musibetin hakkından geliriz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen covid-19 vaka sayılarına göre Çorum’da da önceki hafta 467 olan vaka sayısı 315’lere geriledi. Vali Çiftçi, haftalık vaka sayılarının paylaşılması sonrası açıklama yaptı.

Kontrollü normalleşmeye geçilmesiyle birlikte vaka sayılarında kademeli bir artış olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, 10-16 Nisan haftasında vaka sayısının yüz binde 475’e ulaştığını söyledi. Vaka sayılarının artması ve kamu sağlığını tehdit eder hale gelmesiyle hükümetin yeni tedbirler aldığını belirten Vali Çiftçi, “Önce kısmi ardından alınan tam kapanma kararının etkisiyle birlikte ilimizde vaka sayılarında kısmi bir gerileme oldu. Vaka sayıları önce 467’ye bir sonraki hafta yani son açıklanan vaka sayıları 24-30 Nisan haftası 315’e düşmüştür. Bu alınan tedbirlerin son derece yerinde olduğunu gösteriyor” dedi.

“GÜNLÜK VAKA 161’E DÜŞTÜ”

Vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 32’lik bir düşüş gerçekleştiğini kaydeden Çiftçi, “Mayıs ayının ilk 4 gününün rakamlarına baktığımızda günlük vaka ortalaması 161 olmuştur. Bu sayının daha da düşeceğini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatandaşları maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymaları yönünde uyaran Çiftçi, “Kurallara uyarak, aşıyla birlikte millet olarak bu musibetin hakkından gelebileceğimizi düşünüyoruz” şeklinde konuştu

“201 BİN AŞI YAPILDI”

Kentteki aşı oranları hakkında da bilgi veren Çiftçi, “İlimizde bugün itibariyle 201 bin aşı rakamına ulaşılmıştır. Bunlardan 115 bin tanesi birinci doz. 86 bini de ikinci doz. Ben vatandaşlarımızdan istirham ediyorum biraz daha sabrederek, aldığımız tedbirlere riayet ederek, bizlere destek versinler ki bayramdan sonra hep beraber güzel günlere ulaşabilelim” diye konuştu. (Nurdan AKBAŞ)

