Çiftçi “Hızlı tren ilimizin gücünü artıracak”

Açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Çiftçi ise, hızlı tren ile birlikte Çorumlu müteşebbislerin maliyetlerinin azalacağına dikkat çekerek, “Anadolu kaplanları olarak tabir edilen illerden biri olan Çorum kendi öz kaynakları ve dinamitleri ile sanayileşme çabalarını devam ettirmektedir. Geçmişte un, tuğla ve kiremit ile başlayan serüven bugün yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim un, yem fabrikaları, tuğla, kiremit fabrikaları tesis etme aşamalarına gelmiştir. Günümüzde altın rafinesinden, değirmen makinelerinden giyim sektörüne kadar çeşitli alanlarda ihracat odaklı çalışan Çorum firmaları, birçok sektörde kendisinden övgü ile söz ettiren bir konuma yükselmiştir. 2021 yılını 2 m ilyar 637 milyon dolar ihracat ve 887 milyon dolar ithalat ile kapatan Çorumlu müteşebbisler, bu yıl hedefi daha da büyütmüşlerdir. Ankara-Çorum-Samsun hızlı tren ve nakliye hattının yapılmasıyla ilimizin rekabet gücünün daha da artacağını ve maliyetlerin azalacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

