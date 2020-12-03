Çiftçi: “Engel uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerde”

Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek amacı ile Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış olduğu karar sonrası 3 Aralık tarihinin “Uluslararası Engelliler Günü” olarak ilan edildiğini kaydeden Vali Çiftçi, “Engellilik çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bir sonuç olmakla birlikte, normal bir hayat sürdürmeleri ancak toplumsal duyarlılığın oluşturulmasıyla mümkündür. Ve yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun, kısacası tüm insanların ortak problemidir” dedi.

Ülkemizde sosyal devlet anlayışı ile engelli haklarının korunmasının yasalarla güvence altına alındığını belirten Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Anayasamızın 61. maddesinde ‘devlet engellilerin korunması ve toplum hayatına intibakını sağlayıcı tedbirler alır’ ifadesi engellilerin korunması ve yaşama katılımlarına yardımcı olunmasını amaçlamaktadır. Devlet olarak; engellilerimizin geleceğe umutla bakabilmesini sağlayacak şartların oluşturulması öncelikli görevlerimiz arasındadır.

Toplumumuz tüm fertleriyle fırsat ve imkânlardan eşit yararlandığı sürece; birlik, beraberlik içerisinde geleceğe güvenle bakan bir toplum olabiliriz. Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Her insan bir engelli adayıdır. Bu nedenle onların ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir.

Tüm bu amaçlar doğrultusunda; yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde her yıl çeşitli etkinlikler yapılarak farkındalık oluşturulmaktadır. 3 Aralık 2020 yılı içerisinde planlanan etkinliklerimiz dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan covid-19 pandemisi nedeniyle toplum sağlığının korunmasına yönelik tedbirler kapsamında, toplu olarak yapılan etkinlikler iptal edilerek dijital platformlarda farkındalık çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Engel zihinlerde ve uzuvlarda değil, onları eksik gören kalplerdedir. Kararlı duruşları, azim ve çabalarıyla her alanda gösterdikleri başarılarıyla hepimize örnek olan özel bireylerimizin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil, devletimizin sunduğu bütün imkânlarla her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, tüm özel gereksinimli bireylerimize aileleri ile birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.” (Haber Merkezi)