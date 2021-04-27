“Çiftçi destekleri hemen ödenmeli”

Yaşadığımız zorlu pandemi sürecinde alınması gereken tam kapanma kararının geç kalınmış olmasına karşın doğru bir uygulama olduğunun altını çizen Özsaçmacı, “Ancak kapanmanın sağlık için gerekli olmasının yanında ülkeyi yöneten iktidarın bu kapanma sürelerinde geçimini günü birlik kazançla sağlayan tüm esnafımız, çiftçimiz ve tüm toplumun desteklenmesi de bir gerekliliktir” dedi.

Özellikle tüm oda başkanlarının kapanma ilanı yapmalarına da bir anlam veremediklerini ifade eden Bekir Özsaçmacı, “Sanki iktidar temsilcisi gibi paylaşımlar ile esnafın, çiftçinin bu kapanma sürecinde hangi sorununa çare bulmaya çalışılmakta” diye konuştu.

Yapılabilecek en hızlı çözüm önerilerinin şu an bekletilmekte olan çiftçilerin 2020 yılı destek ödemelerinin bugün hemen yatırılması gerektiğini kaydeden Özsaçmacı, “Şimdi soracak hemşerilerim hemen nasıl olur diye. Şöyle izah edelim. Ödemelerin şimdiye kadar yatırılması gerekirken bürokratik yanlış yönetim neticesinde ödemeler yapılamamış. İşte burada Ziraat Odası ne işe yarar diye sormak yerinde olmaktadır. Fotoğraflara soğan simsarlığı yaparken poz verirken bugün nerededir mesela. Tarım Müdürü iktidarın emrinde, siyasi olduğunu geçenlerde yapmış olduğu paylaşımı ile politik olduğunu göstermişti.

Hali hazırda en azından çiftçi kısmını kapanma sürecinde zaten alacağı olan bu desteklemeleri yatırılması en azından bu kesimi aç bırakmamış oluruz.

Kapanmayı gerçekleştirmek hadi kapanıyoruz demek ile olmadığını görmek için illa bunu yaşamamız mı gerekmekte. ‘Eyy dış güçler, eyy iç güçler’ diye konuşmaya başlamakla neyi çözebilirsiniz.

Ey milletim, ey sevgili hemşerilerim işte sizin vergileriniz sizin paranız olan devletin parasının akıbetini sorar iken bugünlerin ihtiyacı için sorulmuştu.” (Haber Merkezi)