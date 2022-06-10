Çiftçi dert yandı: “Tişörtüm yırtık, ayakkabım delik!”
Güncel 10.06.2022, 14:57 10.06.2022, 15:02
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CHP Parti Meclis Üyesi ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çorum Milletvekili Tufan Köse ile İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Başarır ve Köse’nin Hamdiköy’de traktör başında sohbet ettiği bir çiftçi, artan maliyetlerden dert yandı. Çiftçinin “Yırtık tişörtle, delik ayakkabıyla geziyoruz” sözleri dikkat çekti.
40 yıldır çiftçilik yaptığını dile getiren vatandaş, “İlk kez bu kadar batağa girdiğimizi görüyorum. Şu anda bataktayız. Ağlanacak haldeyiz ama ağlamıyoruz.” diye konuştu.
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