Çiftçi çifti mantı fabrikasını gezdi

Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi, ilçe sakinlerinden Zarif Aydın ve Ayşe Erzurumluoğlu’nu da ziyaret ederek, hal ve hatırlarını sordu.

Geçtiğimiz gün Sungurlu’ya giden Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi daha sonra ise ilçede faaliyet gösteren Sevgisun Kadın Kooperatifi’ne ait mantı fabrikasını gezerek, Valilik tarafından hazırlanan proje kapsamında yeni alınan ekipmanları yerinde inceledi.



Fabrikada çalışan kadınlarla bir süre sohbet eden Vali Çiftçi ve eşi Azime Çiftçi ziyaret sonrasında ilçeden ayrıldı. Vali Çiftçi’ye gezide Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş ve eşi Çiğdem Görmüş de eşlik etti.



(Haber Merkezi)

