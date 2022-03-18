Çiftçi: “Çanakkale, milli mücadelenin ilk kıvılcımı”
Vali Mustafa Çiftçi, 18 Mart 1915 tarihinde “Çanakkale geçilmez” diye yazılan bu destanla, vatan toprağı içinde kardeşliğin ve millet olma bilincinin de tohumlarının atıldığını belirterek, “Dünya tarihini ve masa başında yapılan hesapları değiştiren bu zafer, aynı zamanda milli mücadelenin de ilk kıvılcımı olmuştur” dedi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Çiftçi, “Bugün, mazisi insanlık tarihi ile başlayan; üzerinde yaşadığı toprakları vatan yapma, milli varlığını sürdürme azmindeki milletimizin istiklâli ve istikbâli uğruna canını hiçe saydığı Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü milletçe yâd etmenin heyecan ve gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Vali Çiftçi, mesajının devamında şunları dile geçirdi:
“Çanakkale zaferi, tarih boyunca bağımsızlık ve vatan sevgisi uğruna savaşmaktan çekinmeyen bu aziz milletin, sarsılmaz inanç ve kararlılığının en güçlü işareti; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkânsızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği milli mücadelenin destanıdır.
Bugün bizlere düşen, Çanakkale’de şahlanan o muazzam ruh ve şuurun idrakine vararak hareket etmektir. Bizi biz yapan, bizleri başarıdan başarıya koşturan, bizi yeryüzünde milletlerin en azizi kılan değerlerimizin etrafında kenetlenmek, onları koruyarak yeni nesillere aktarmaktır.
Sadece Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biri olan Çanakkale destanını yazan ecdadın torunları olarak, istiklâlimizden, istikbâlimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz.
Bu düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 107. Yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, gösterdikleri kahramanlıklarla bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şühedayı ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)
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