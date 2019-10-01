Çiftçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı

Çiftçi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, ibadethanelerin kutsal mekanlar olduğunu vurguladı.

Din görevlilerinin de önemli bir görevi yerine getirdiklerini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Rabbimize kulluk vazifesini ifa etmek için onun evinde dua edip ibadetlerimizi yerine getirdiğimiz camilerimiz ve minarelerimizden günde beş defa okunan ezanlar, bu aziz vatanımızın bağımsızlığının sembollerindendir. Bu mukaddes mekanlarda görevlerini yerine getiren din görevlilerimiz, verdikleri dini eğitimler ile halkımızı din konusunda aydınlatma görevlerinin yanı sıra, toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza dini bilgiler vererek önemli görevler üstlenmektedirler. Bu vesileyle Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Din görevlilerimize sağlık, huzur ve hayırlı çalışmalar niyaz ediyorum."