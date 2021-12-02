“Çiftçi buğday ve arpa ekiminden uzaklaşıyor”

Dolardaki artışla beraber un, buğday, arpa fiyatları artışa geçti. Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da artan buğday fiyatları hakkında açıklama yaptı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özkubat, gıda ürünlerinin fiyatlarındaki artışı değerlendirerek borsa binasında düzenlediği basın toplantısında buğday fiyatlarının yalnızca ülkemizde değil tüm dünyada arttığına dikkati çekti.

Naki Özkubat, buğday fiyatlarının artmasındaki ana unsurun Türkiye’deki kuraklık ve verim düşüklüğü ile dünya piyasalarında büyük yatırımcı firmaların sürekli gıda fiyatlarında artış olacağı yönündeki algı oluşturması olduğunu söyledi. Bunun büyük yatırımcı firmaların oyunu olduğunu düşündüğünü belirten Özkubat, “Yurtdışı piyasalarında buğdayın fiyatı 270 dolarlardan bugün 310 dolarlara dolar bazlı artmıştır. Bundan dolayı ülkemizde de sezonla şu an arasında yaklaşık 2 bin küsur lira fark var. Şu anda bugünkü fiyatını söylüyorum borsamıza buğdayın tonu 5 bin liraya satılmaktadır.” dedi.

“ÜRETİM AZALIYOR”

Fiyat artışlarındaki sebeplerden bir diğerinin üretim eksikliği olduğunu kaydeden Özkubat, buğday fiyatlarında ki artışın devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

Şehir merkezlerinde genellikle ekilebilir alanlara yerleşildiğini kaydeden Naki Özkubat, Çorum’da da durumun benzer olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: “Genel olarak ekilebilir yerlere yerleşmekte hata var. Bu toplam bazda tarımsal arazilerin azalmasına etken olmasına rağmen yeni açılan tarımsal arazi de çok. Ancak yıllardır süren buğday arpadaki gelirin ekonomik değerinin düşük olması çiftçimizi buğday ekiminden uzaklaştırmıştır. Hatırlarsanız çok ucuz fiyatlara satılıyordu buğday arpa. Yurtdışı fiyatlarının bile altında kaldığı dönemler oldu. Üreticilerimizin bundan sonra yeniden buğday üretimine geri döneceğini düşünüyorum.” diye konuştu.

“‘TÜRKİYE’NİN BUĞDAY İTHALATININ ANA NEDENİ İHRACATA DAYALI OLMASI’

Türkiye’nin buğday ithalatının ana nedeni ihracata dayalı olmasından kaynaklandığına dikkat çeken Naki Özkubat, “Yıllık bazda 18 ila 20 milyon ton buğday üretimi hedeflenir. Bu yıl 14-15 milyon ton gözüküyor. Sürekli neden buğday ithal ettiğimiz dillendirilir. Şuanda dünyanın bir numaralı un ihracatçısı bir ülkeyiz. Bugün günlük 600 ton un işleyip yurt dışına satış yapan firmalarımız var. Bu büyük bir rakam. Bunun gibi Türkiye’de büyük firmalar var.

Bu işletmelerimiz yurt dışından buğday getiriyor, işliyor ve yurt dışına un olarak satışını yapıyor. Çizelgelere baktığımızda yurt dışından ithal edilen buğday çok fazla gibi gözüküyor. Bu yıl bizim 3 milyon ton civarında üretim açığımız var. TMO’ların her zaman stoklarında mevcut üretim açığını kapatabilecek düzeyle tedbir amaçlı buğday vardır. Ancak dolar ile alım satım yapıldığı için onlarda fiyat farkı çok fazla olmuyor. Anlaşmalarını dünya piyasalarındaki fiyata göre yapıyor. Fazla buğday ithal etmemizin ana nedeni ihracata dayalı olması. Ancak çok fazla olmamakla birlikte açığımız var” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Nurdan AKBAŞ)

