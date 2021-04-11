Çiftçi: “Askeri birlik Covid-19 pandemisi nedeniyle gecikti”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çorum Web TV’de yayınlanmaya başlayan “Şehir Sohbetleri” programının ilk konuğu oldu.

Çorum Web TV’de Cuma günleri yayınlanacak olan ve sunuculuğunu Belediye Başkan Yardımcısı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Şube Başkanı Turhan Candan’ın yaptığı “Şehir Sohbetleri” programına katıldı.

Doğumundan, okul hayatına, kamu görevlerinden, şiir ve sanatla ilgisine kadar Turhan Candan’ın soracağı soruları içtenlikle yanıtlayan Vali Çiftçi, Çorum’da en heyecanlandığı olaylardan birinin “Geleceğe Nefes” seferberliği kapsamında “Bir saatte en fazla fidan dikme” dünya rekorunun kırılması olduğunu açıkladı.

15 Temmuz sürecinde yaşadıklarına da değindiği programda ilk gelişinde hissettiklerini ve Çorumluların içtenliği sayesinde 1-2 ay içerisinde uyum sağladığını dile getiren Vali Çiftçi, yeri bile belli olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından onayı alınan acemi birliği konusunun pandemi nedeniyle geciktiğini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

