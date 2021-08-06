Çiftçi, Aşgın ve Öztürk’ten “hayırlı olsun” ziyaretleri

Vali Çiftçi ve beraberindeki Belediye Başkanı Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Öztürk, Ankara’da ilk olarak Sayıştay Başkanlığı görevine getirilen Metin Yener’e kutlama ziyaretinde bulundu. Yener’e hayırlı olsun temennilerimizi ileten Çorum heyeti misafirperverliği için de teşekkür ederek görevinde başarı dileklerini sundu.



Vali Mustafa Çiftçi, Başkan Halil İbrahim Aşgın ve Rektör Ali Osman Öztürk daha sonra Sayıştay’da Başkan Yardımcılığı görevine atanan hemşehrimiz Hasan Karaman’ı da makamında ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle hayırlı olsun temennilerini iletti.



Çorum heyeti ayrıca Ankara’da Ticaret Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Çorumlu hemşehrimiz Berat Uzun’a da hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

HATİPOĞLU UNUTULMADI

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Rektör Öztürk, Ankara’da son olarak Çorum eski Milletvekili Yasin Hatipoğlu’nu da ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyaretle ilgili bir paylaşım yapan Başkan Aşgın, “Yalnız Allah katında başı eğik olanlar, Dünya bir yana olsa, başını hep dik tutar!.. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran, milletimizin hak ettiği hizmet anlayışının bugünlere gelmesine vesile olan “Milli Görüş” ruhunun önemli hizmet adamlarından biri Yasin Hatipoğlu ağabeyimizi ziyaret ederek hasbihal ettik” görüşünü dile getirdi.



(Volkan SINAYUÇ)

