Çiftçi: “Annelerin haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz”

Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Vali Çiftçi, “Nefes almaya başladığımız andan itibaren bizlere hayat rehberliği yapan, varlıkları ile gücümüze güç katan, yemeden yediren, giymeden giydiren, bizleri canından bir can olarak gören analarımızın üzerimizdeki haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz” dedi.

Cennetin anaların ayaklarının altında olduğuna inanan bir medeniyetin temsilcisi olan analara değil saygısızlık yapmak, “öf” bile demenin doğru olmayacağını kabul ettiklerini belirten Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bizleri birbirimize bağlayan, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren en güçlü duygu; analarımızın bize öğrettiği karşılıksız sevgi, fedakârlık ve merhamettir. Sağlam bireylerin, sağlıklı toplumların, büyük milletlerin arkasında cefakâr analarımız vardır.

Bize düşen görev annelerimizin rızasını kazanmak, hayır dualarını almak, nefes aldığımız her gün onlara layık olmaya çalışmaktır. Barış içinde, huzur ve güven dolu bir gelecek istiyorsak, annelerimizden gördüğümüz şefkat ve merhamet duygularını hayata hâkim kılmamız gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti, şehit analarımız başta olmak üzere; her türlü fedakârlık, bitmeyen bir sabır ve merhametle dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)