Çiftçi: “Annelerimizi layıkıyla sevmeliyiz”

Nefes almaya başladığımız ilk andan itibaren bizlere hayat rehberliği yapan annelerin aynı zamanda ilk öğretmen ve mürebbilerimiz olduğunu söyleyen Vali Mustafa Çiftçi, “Annelerimiz sabır, hoşgörü ve sevgi dolu yürekleriyle, toplumsal yaşamda huzur ve barışın tesisinde önemli rol oynamaktadır” dedi.

Peygamber Efendimizin “Cennet, annelerin ayaklarının altındadır” Hadis-i Şerifi ile anneyi cenneti kazanmaya vesile kıldığını, onların rızasını önemsediğini, dinimizin de kadın ile anneye verdiği değerin ortaya konulduğunu anlatan Vali Çiftçi yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi; “Ana başa taç imiş. Her derde ilaç imiş. Bir evlat pîr olsa da, Anaya muhtaç imiş.” sözleri annelerimizin hayatımız için ne mana ifade ettiğini çok iyi anlatmaktadır. Hangi yaşta, hangi makam ve mevkide olursak olalım, yaşadığımız her dertte ve sıkıntıda ilk yüreği sızlayanın, ilk gözyaşı dökenin, ilk dualarını yollayanın annelerimiz olduğunu, bizzat yaşayarak görmekteyiz. Bizlere düşen görev ise, annelerimizi layıkıyla sevmeli; onları her zaman hatırlamalı, en güzel şekilde hizmet etmeli ve hayır dualarını almalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, her koşulda karşılıksız seven, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren annelerimizin, Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

(Haber Merkezi)