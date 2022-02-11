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Cıdık: “Vatandaşlarımız ay sonunu korkuyla bekliyor”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, “Yaşadığımız ekonomik krizin acı meyvelerini her gün yüzümüz ekşiyerek yiyoruz” dedi.

Güncel 11.02.2022, 18:44
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Cıdık: “Vatandaşlarımız ay sonunu korkuyla bekliyor”

Vatandaşların bir gün akaryakıta, ertesi gün elektrik faturasına, bir sonraki gün doğalgaz faturasına bakıp ay sonunu nasıl getireceklerini düşündüklerini kaydeden Cıdık, huzurun ve sükûnetin adresi olması gereken evlerde aile fertlerinin ‘Acaba bu ay elektrik faturası ne kadar gelecek? Doğalgaz ne kadar gelecek?’ diye korkuyla beklediğini bildirdi. 
“20 yıllık bir iktidar süresinin sonunda, gaz yağı alınamayan günlerden gele gele elektrik faturalarını ödeyemediğimiz günlere geldik” diyen Cıdık, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:
“Ekonominin temel çarkı olan küçük işletmeler ve esnafımız her ay daha da artan elektrik faturalarıyla boğuşuyor; ayakta kalmaya çalışıyor ve maalesef birçoğu da kalamıyor, kepenk indirmek zorunda kalıyor. 
Üretim ve tedarik merkezlerinde, ürünlerin tüketiciyle buluştuğu yerlerde enerji fiyatları bu denli pahalı olması nedeniyle, neredeyse kira fiyatlarını bile geçen elektrik faturaları karşısında üretime devam edebilmek ve ayakta durabilmek özellikle işletmeler için imkânsız hale gelmiştir.
Şimdilerde halkımızın tepkisi nedeniyle ‘iyileştirme’ yapacaklarını ifade etseler de; %100'leri aşan zam kararlarını Sn. Erdoğan, o günlerde ‘gayet makul’ olarak değerlendirmişti. Neye göre biz makul anlamakta güçlük çekiyoruz. Ve sormak istiyoruz, yapılan zamların makul olduğu gibi insanımızın faturalarını ödeyememesi de sizce makul mü? Konut ve iş yerlerine gelen faturalara insanların bir kira bedeli kadar para ödemesi de makul mü? Esnafımızın, gelen fatura tutarını dükkânın camına asması, böylece yapılan zamma bir tepki göstermesi de makul mü?”
“BIÇAK, KEMİĞİ DAHİ GEÇMİŞTİR”
Açıklamasının devamında hem elektrik dağıtım şirketlerine hem de iktidara seslenen Cıdık, “Zamlar ve faturalar katlanabilme eşiğini çok ama çok aşmıştır. Artık zararını ve birtakım giderlerini vatandaşların faturalarından tahsil etmek isteyen dağıtım şirketleri; bu zor zamanlarda halkın yararını düşünmelidirler. Şirketler düşünmüyorsa, iktidar bu konuda bir an evvel adım atmalıdır” dedi.
“TÜRKİYE BİR SİSTEM KRİZİ YAŞAMAKTADIR”
Türkiye’nin tam anlamıyla bir sistem sorunu ve kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Cıdık, şunları söyledi:
“Bu sistem içerisinde Ahmet gitmiş, Mehmet gelmiş önemi yoktur.  Çünkü isimlerin değil sistemin ve zihniyetin değişmesi gerekmektedir.
Her gün yeni bir polemikle, yeni bir suçlamayla ülkenin gerçek beka sorununa dönmüş yoksulluğa gözlerini kapatan iktidar ve ortaklarına soruyorum:
En temel besinlere ulaşamayan; peynir, süt, yoğurt, yumurta, et gibi temel gıda maddelerinden yoksun sofralarda büyüyen çocuklar ve gençlerle mi gideceksiniz 2071’e?
156 bin öğrenci, yoksulluk nedeniyle okulu bıraktı geçen sene! Ne iş hayatında ne de eğitim hayatında olan on binlerce gencimiz var. Böyle mi inşa edeceksiniz 2053’ü?
Türkiye’nin öncelikli sorunu; iktidarın bizi içine çektiği bu derin yoksulluktur, ağır ekonomik buhrandır. Ne derlerse desinler; insanca yaşamı, onurlu bir yaşamı savunacağız. Asgari yaşamı değil, müreffeh bir yaşamı savunacağız! Adil Devlet ve Adil Paylaşım için mücadele edeceğiz.
Biz Saadet Partisi olarak, insanımızın içine bırakıldığı bu yoksunluk ve yoksulluk düzenini bitireceğiz.” (Haber Merkezi)
 

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