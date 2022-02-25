Cıdık: “Kötü gidişata birlikte son vereceğiz”

SP İl Başkanı Cıdık, güncel konular hakkında yazılı bir açıklamada bulundu. Açıklamasına 54. Hükümet Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anarak başlayan Cıdık, “Bugün; siyasette, ekonomide, dış politikada, devlet idaresinde yaşadıklarımız ve gördüklerimiz neticesinde daha sık hatırlıyor, daha iyi anlıyor ve toplumun tüm kesimlerinden farklı insanlar tarafından da ‘Erbakan Hoca ne kadar da haklıymış’ cümlesinin kurulduğuna şahit oluyoruz” dedi.

Erbakan’ın “Yaşanabilir Türkiye”, “Yeniden büyük Türkiye” ve “Yeni bir Dünya” için canla başla çalıştığını belirten Cıdık, “Erbakan Hoca’nın bize bıraktığı miras ve aynı zamanda da hedefleri işte bunlardır. Bizler Saadet Partisi olarak, onun umudunu gerçeğe dönüştürmenin gayreti içindeyiz ve her zaman bu gayreti sürdüreceğiz. Milletimizle birlikte bu yolda muvaffak olacağımıza inanıyorum. Bu yıl güzel de bir tevafuk olarak Hocamızı, Miraç Gecesi'nde dualarla yâd edeceğiz” ifadelerini kullandı.

28 Şubat sürecinde utanç verici duruşları ortada olanların, 28 Şubat ile birlikte önü açılanların, ülkenin problemlerini çözmek adına bir araya gelen partilere ve özellikle de Saadet Partisi’ne laf etmelerinin hakkı ve hadleri olmadığını kaydeden Cıdık, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ne 28 Şubat’ı unuttuk, ne de 28 Şubat ve sonrasında yapılanları ve yaşanılanları. Herkes yerini bilsin ve kurduğu cümlelere dikkat etsin.

Masanın geometrisiyle, ayaklarıyla, menüsüyle uğraşmak yerine; ülkemizin problemlerini çözmeye odaklansanız, hayat pahalılığı, enflasyon ve işsizliği nasıl çözerize dair vakit harcasanız keşke. Ya da bir matematik kursuna yazılsanız; inanın çok daha faydalı olur, hem sizin adınıza hem de ülkemiz adına.

Enflasyon hesabı yapan iktidar yetkilileri ve rakamları ters çeviren ortakları bir şeyi daha gün yüzüne çıkarmıştır. Ülkemizde son yıllarda; tek bir kriz yaşanmadığını, ekonomik krizin yanında aynı zamanda adalet, ahlak, yönetim ve eğitim krizleri gibi birçok krizin yaşandığını ifade ediyorduk.

Avrupa'daki %5'lik enflasyonu, 5 kat fiyat artışı olarak anlatanlardan sonra anlaşıldı ki; aslında bir de "matematik krizi" yaşanıyormuş.

Açlık sınırın altındaki 4253 liralık asgari ücretle bir aile nasıl geçinir; toplasınlar, çıkarsınlar, karekökünü alsınlar, rakamlara takla attırsınlar; ne yaparlarsa yapsınlar ama bunu milletimize anlatsınlar.” (Haber Merkezi)

