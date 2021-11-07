Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti
Çorum'da 3 kadın, kafenin önündeki çiçekleri çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Çiçeklerin çalınma anlarını güvenlik kamerasından izleyen dükkan sahibi Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum gelsinler hem çayımı içsinler hem de onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz" dedi.
Çorum'da çiçekleri çalınan dükkan sahibinden hırsızlara yönelik dikkat çeken bir çağrı geldi.Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum gelsinler hem çayımı içsinler hem de onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz" diye konuştu.
KAMERALARA YANSIDI
Önceki gün Yuvruturna Mahallesi Kavukcu Sokak üzerinde bulunan bir kafenin sahibi Veli Yılmaz, iş yerini açmak için geldiğinde, kapının önünde bulunan çok sayıda çiçeğinin yerinden söküldüğünü fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Yılmaz, üç kadının yerinden söktüğü çiçekleri alıp gittiğini tespit etti. İşletme sahibi şikayette bulunmazken, çiçek hırsızlığı anları ise iş yeri kamerasına yansıdı.
ÇAY İÇMEYE DAVET ETTİ
Çiçeklerini alan kadınlara seslenen Veli Yılmaz, "Onlardan rica ediyorum. Gelsinler hem çayımı içsinler hem de tanışalım, onlara farklı çiçekler hediye edelim. Çiçek çalan insan kötü olmaz. Buradaki çiçeklerin renklerinin kapılıp, alma ihtiyacı duymuş olabilirler. Gelsinler, onlara daha güzel çiçekler hediye edelim" dedi.
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