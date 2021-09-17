Çiçek Mobilya’dan Türkiye’nin 2. en büyük Bosch Premium Mağazası

Türkiye’nin Antalya’dan sonra ikinci, Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgesi’nin en büyük Bosch Premium Mağazası’nı Çorum’a kazandıran Çiçek Mobilya Bosch Mağazası’nın açılış törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, Bosch Kuzey Anadolu Bölge Müdürü Alper Barış Başak ile çok sayıda davetli katıldı.

Umut Radyo sahibi Uğur Çınar’ın sunuculuğunu yaptığı açılışta Çiçek Mobilya Mağazalar Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çiçek ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kısa birer selamlama konuşması yaptı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Çiçek Mobilya kurucusu Mehmet Çiçek ve Serkan Çiçek, açılışa katılan davetlilere mağazayı gezdirdi.

35 yıl önce işadamı Mehmet Çiçek tarafından kurulan ve bugün de ailenin ikinci kuşak temsilcisi Serkan Çiçek tarafından yönetilen Çiçek Beyaz Eşya Mağazası, seçkin markaları Çorumlularla buluşturan zincirlere dönüşmüş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

(Taner ŞİMŞEK)

