Çiçek çiçek bir güzellik...

Belediye’nin park-bahçe-meydan ve refüjlerde gerçekleştirdiği çiçeklendirme ve yeşillendirme çalışmaları takdirle karşılanıyor.

Vilayet Parkı ise “göz kamaştırıcı” ayrı bir espri sunuyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, sosyal medya hesabından Vilayet Parkı’ndan bu muhteşem görüntüleri paylaşırken, “Çiçekler açsın parklarımızda” ifadesini kullandı. Hedef elbette “daha yeşil bir Çorum”…

(Haber Merkezi)

