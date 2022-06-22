CHP’ye yeni katılımlar
Cumhuriyet Halk Partisi, yeni katılımlarla her geçen gün büyümeye, iktidar yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.
Güncel 22.06.2022, 19:36
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CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, partiye yeni katılan kişilerin rozetini takarak, “Hayırlı-uğurlu olsun” dileklerini paylaştı.
İl Başkanı Tahtasız, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve parti yöneticileriyle birlikte Kuaför Mesut’u ziyaret ederek partiye üye olan Funda Kuzoluk, Mesut Dursun ve Derya Özgenç’in rozetini taktı.
(Haber Merkezi)
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