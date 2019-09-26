“CHP’ye saygısızlık yaparak yükseleceklerini sanıyorlar”

Terbiyesizliğin hiç yapılmamış gibi davranılmasından ve üstünün örtülmeye çalışılmasından Cumhuriyet Halk Partisi’nin rahatsızlık duyduğunu dile getiren Topkül, Keleş’i ve onun gibileri “bilgisiz ve yobaz” olarak nitelendirirken, “ Her fırsatta piyonlarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve devrimlerine saldırtan AKP İktidarı, yerel seçimlerde uğradığı hezimetten sonra iyice saldırgan bir tutum sergilemektedir. Ancak 83 milyonun ortak değeri olan Ulu Önderimize yapılan bu aymazca hakaretler onların sonları olacaktır.

yönetenlerin ve karar verici mevkilerde olan insanların; kardeşlik bağını pekiştirmek adına o konumlarda olduğundan haberdar olmayacak kadar bilgisiz ve yobaz olması ve yine bu güruhun siyasetin karşıt görüşteki düşünceye ve insanlara hakaret ederek yapıldığını benimseyen tavrı, ne kadar çok saygısızlık yaparsak siyasette o kadar hızlı yükseliriz düşüncesini iyice ortaya çıkarmaktadır. Ancak bu duruma Çorum Halkı ve kamuoyu gereken cevabı verecektir” ifadelerini kullandı.

“YILDIRMA POLİTİKALARI BAŞARILI OLMAYACAK”

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül, görevlilerin üstlerine düşeni yapana kadar takipçileri olacağını söylerken, “Cumhuriyet Halk Partisi Örgütleri olarak, üzerimize düşen görevi yerine getirip, bu densizce paylaşımda bulunan Reşit Keleş hakkında, hukuki yönden gereken tepkiyi gösterip suç duyurusunda bulunduk. Fakat bu muhteremin mensubu olduğu iktidar yönetimi üzerine düşen görevi yapmayıp sadece kınamakla yetindirler. Yapılan bu saygısızlık engellenmeyip, bir de cezasız kaldığı sürece bizler de her koşulda ve her zaman tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.

Varlığı dillenmeyen ancak gizli bir yıldırma politikası olan ‘Siyasette neler unutuluyor bu mu unutulmayacak’ düşüncesini Türk İstikbalinin evlatları haklı çıkarmayacaktır. Bundandır ki iktidar yönetimine Çorum halkının ve kamuoyunun vicdani olarak rahatlatılması gerektiğini ve bu sürecin takipçisi olacağımızı hatırlatıyor gereğinin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)