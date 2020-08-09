CHP’ye Rize ve Trabzon il başkanlarından ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.
Güncel 09.08.2020, 19:37
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Deniz ve Hacısalihoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile bir süre sohbet ederek parti çalışmalarını ve kurultay sürecini değerlendirdi. Ziyarete bazı kurultay delegeleri de katıldı.
CHP İl Başkanı Tahtasız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.
(Haber Merkezi)
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