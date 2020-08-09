Son Dakika

CHP’ye Rize ve Trabzon il başkanlarından ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, CHP Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Güncel 09.08.2020, 19:37
12
CHP’ye Rize ve Trabzon il başkanlarından ziyaret

Deniz ve Hacısalihoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ile bir süre sohbet ederek parti çalışmalarını ve kurultay sürecini değerlendirdi. Ziyarete bazı kurultay delegeleri de katıldı.

CHP İl Başkanı Tahtasız ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
27°
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 09 Ağustos 2020
İmsak 03:59
Güneş 05:38
Öğle 12:51
İkindi 16:42
Akşam 19:53
Yatsı 21:25

Gelişmelerden Haberdar Olun

@