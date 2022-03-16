CHP’ye katılan kadınlara rozet
Cumhuriyet Halk Partisi, yeni katılımlarla her geçen gün büyümeye, iktidar yolunda güçlü adımlar atmaya devam ediyor.
Güncel 16.03.2022, 18:31
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül ve Kadın Kolları yöneticileri, partimize yeni katılan kadınların rozetini taktı.
Mehmet Tahtasız, yeni üyelerin partiye güç kattığını vurgulayarak, “hayırlı-uğurlu olsun” dileklerini paylaştı.
(Aliye ÖNCEL)
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