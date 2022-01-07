CHP’nin önergesi reddedildi

Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grubu, Belediye tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen 170 liralık sosyal destek kartının 500 liraya çıkarılması talebiyle verdiği önerge, AK Partili üyelerin oylarıyla reddedildi.

CHP grubunca verilen önergede, “2021 yılında uygulamaya geçen Çorum Belediyesi Sosyal Destek Kartı Projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine yapılan alışveriş limitlerinin 170 liradan 2022 yılında 500 liraya çıkarılması hususunun ve bu proje kapsamında kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin tamamının 2022 yılında ödeyecekleri su faturalarının belediyemiz bütçesinden karşılanması konusundaki önergemizin gündeme alınıp belediyle meclisinde görüşülerek karara bağlanmasını talep ederiz” denildi. (Taner ŞİMŞEK)

