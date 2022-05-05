CHP’nin KÖYDES adayı Yıldız Bek

Çorum Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan Toplantısı 9 Mayıs Pazartesi günü saat 12.30’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonu’nda yapılacak.

Toplantıda 2021 yılı kesin hesabı ve faaliyet raporu görüşülecek ve Encümen Üyeleri yeniden belirlenecek.

Cumhuriyet Halk Partisi, İl Genel Meclisi Üyeleri adına göstereceği adayı “Yıldız Bek” olarak belirledi.

CHP’de yapılan istişare ve aday belirleme toplantısına; İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ve İl Genel Meclis Üyeleri; Yıldız Bek, Suat Atalay ve İlhami Türksal katıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Yıldız Bek’e KÖYDES seçimlerinde başarılar diledi. (Haber Merkezi)

