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CHP’nin ilçe toplantıları tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün ilçe danışma toplantıları tamamlandı.

CHP’nin ilçe toplantıları tamamlandı

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün ilçe danışma toplantıları tamamlandı.

08 Ekim 2019 Salı 01:21
CHP’nin ilçe toplantıları tamamlandı

Son toplantı Oğuzlar ilçesinde yoğun bir katılımla yapıldı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve beraberindekiler, Oğuzlar’da yaşanan sorunları yerinde tespit ederek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Parti yöneticileri, Oğuzlar Danışma Meclisi Toplantısında parti üyeleriyle buluştu.

Toplantıya; İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Başkan Yardımcıları; Güngör Atak, Aslan Kaya, Gülsemin Türkoğlu, Bağdat Erzurumlu, Sadık Eral, Sefa Batak, 20. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, eski İl Başkanı Gazi Özkubat, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Erdoğan Çakar, İl Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut, Oğuzlar İlçe Başkanı Osman Güllü, ilçe yöneticileri, Belediye Başkan Adayı Orhan Ateş, Belediye Meclis Üyeleri; Yusuf Sorgun, Büşra Karanfil, Aslan Türemiş, Abdullah Cankal, İl Genel Meclis Üyesi Adayı Abdulkadir Kolbaş, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve partililer katıldı.

Toplantıda ilçenin sorunları, beklentileri ve parti çalışmaları ele alındı.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, ilçe danışma toplantılarının tamamlandığını, merkez ilçede ve 13 ilçenin tamamında değerlendirme ve istişare amaçlı toplantılar yapıldığını bildirerek, Ekim ayı içerisinde “Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı” yapılacağını açıkladı.

(Haber Merkezi)

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