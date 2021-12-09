CHP’nin il başkanları arıcılarla biraraya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve bazı illerin il başkanları, merkezi Ankara’da bulunan Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin’i ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve beraberindekiler, arıcılık ve bal sektörü hakkında bilgi alarak sorunlar ve çözüm önerileri konusunda karşılıklı istişarede bulundu.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek CHP heyetine teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

