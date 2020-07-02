CHP’nin iki önergesi reddedildi

CHP grubu adına Erkan Özbal’ın imzasıyla verilen ilk önergede Hitit Ulaş A.Ş.’ye yapılan destek ve borç ertelemesi uygulamasının okul servisi ve ticari taksici esnafına da uygulanmasının istendiği önergede, söz konusu esnaftan harç parasının bu yıl alınmaması talep edildi.

İkince önergede ise 31 Mayıs’ta sona eren suyun zamsız kullanılmasının 1 yıl boyunca uzatılması talep edildi.

CHP’nin her iki önergesi de MHP grubunun desteğine rağmen AK Parti grubu tarafından kabul edilmedi.

Önergelerin reddedilmesinin ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “CHP Meclis Grubu olarak iki tane önerge verdik. Onların iki tanesi de MHP Grubunun ve CHP Grubunun kabul edilsin oylarına rağmen AK Parti grubunun reddedilsin oylarıyla reddedilmiştir. MHP Grubuna teşekkür ediyorum. Talebimiz şuydu, mağdur esnafımız var ve belediyemiz elini taşına altına koyabilir dedik. Su faturalarıyla ilgili de bir önerge verdik. ‘Şehir ucuz su içsin’ demek samimiyetsizlik demek değildir. Samimiyseniz gibi bir ibare oldu. Siz de getirseniz biz ona el kaldırırdık. Şehrin faydasına olacak her şeye olumlu oy kullanmaya devam edeceğiz” dedi. (Haber Merkezi)