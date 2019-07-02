CHP’nin “Çorum olayları” paneli yarın

Çorum’un dünyanın ilk barış antlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması’nı yapan tarihi bir kent olduğuna değinen CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Dünyanın ilk barış anlaşmasını yaptığı bu kentte 1980 yılında yaşanan kan ve gözyaşı günleri hepimizin ortak acısıdır” diye kaydetti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak uluslararası karanlık güçlerin, Türkiye’deki demokratik gelişmeyi boğmak, toplumsal barışı bozmak için Çorum’daki sergilediği kanlı ve karanlık olayların bütün boyutlarda aydınlatılmasını ve bir daha bu tür provokasyonlar olmaması için halkı bilinçlendirmek istediklerini ifade eden Tüfekçi, “Bu amaçla yapmış olduğumuz panele Çorum olaylarında Çorum’da gazetecilik yapmış olan Sözcü Gazetesi temsilcisi Saygı Öztürk ve olaylarda esir muamelesi gören ve ağır işkenceye tabi tutulan partimiz Avukatı Sadık Eral ile Çorum halkının tanıdığı, sevdiği 16.Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu’nu konuşmacı olarak davet ettik. Geleceğimizin aydınlık kalması için faydalı olmasını dilediğimiz panele tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

Çorum olaylarının 39. yılı etkinlikleri kapsamında CHP tarafından düzenlenen panel yarın saat 19.00’da Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirilecek.

(Volkan SINAYUÇ)