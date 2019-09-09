CHP’nin 96. yılı anısına el yapımı Atatürk portresi

Cumhuriyet sevdalısı, Çorum’un sevilen simalarından Dalmen Atay, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 96. kuruluş yıldönümü anısına kendi el yapımıyla hazırlamış olduğu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün üç boyutlu portresini CHP Çorum İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’ye takdim etti.

Türkiye’nin en genç İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi’yi parti binasında ziyaret eden Dalmen Atay, Atatürk’ün üç boyutlu portresini hediye etti.

Atay, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de Tüfekçi’nin Atatürk ilke ve devrimlerinden sapmadan, Cumhuriyetçi çizgide yoluna devam etmesini dileyerek, “Hep birlikte Atatürk’ümüzün izinden gitmeye devam edelim. Ülkemizin aydınlık yarınları için Atatürk’ün çocuklarına ihtiyaç var” dedi.

CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ise Türkiye’yi kurtaran ve kuran, Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bu muhteşem portresini kendi el yapımıyla hazırlayıp takdim eden Dalmen Atay’a teşekkür ederek, bu anlamlı hediyeyi ömür boyu partinin en güzel köşesinde sergileyeceğini vurguladı.

Bu anlamlı hediyeden oldukça duygulanan Tüfekçi, “sizin gibi çağdaş, Atatürkçü annelerimiz olduğu sürece ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi’nin asla sırtı yere gelmeyecektir” dedi.

Tüfekçi, Dalmen Atay’ın elini öperek hediyesini kabul etti. (Haber Merkezi)