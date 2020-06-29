CHP’nin 37. Olağan Kurultayı 25-26 Temmuz’da
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz 2020 tarihinde saat 10.00’da Bilkent Odeon’da (Bilkent Üniversitesi Üniversiteler Mahallesi 1598. Cadde No: 130 Çankaya) yapılacak.
Güncel 29.06.2020, 19:30
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Gündem gereği; açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kurultay Başkanlık Kurulu’nun (1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 6 sayman) seçimi yapılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından kurultay komisyonları oluşturulacak.
Çalışma ve hesap raporlarının okunması, görüşülmesi ve oylanmasından sonra kurultay sonuç bildirgesi okunarak görüşülecek. Kurultayda genel başkan seçimi, parti meclisi asil ve yedek üyeleri ile yüksek disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi gerçekleştirilecek. Seyircisiz toplanacak 37. Olağan Kurultay sırasında tüm hijyen kuralları uygulanacak.
(Haber Merkezi)
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