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CHP’lilerin önergeleri alt komisyona gönderildi

İl Genel Meclisi’nde CHP grubu tarafından birisi yazılı iki önergenin Ak Parti grubu tarafından oluşturulan alt komisyona havale edilmesi ve sözlü önergenin yazılı istenerek söz verilmek istenmemesi üzerine CHP grubu salonu terk ederek protestoda bulundu.

CHP’lilerin önergeleri alt komisyona gönderildi

İl Genel Meclisi’nde CHP grubu tarafından birisi yazılı iki önergenin Ak Parti grubu tarafından oluşturulan alt komisyona havale edilmesi ve sözlü önergenin yazılı istenerek söz verilmek istenmemesi üzerine CHP grubu salonu terk ederek protestoda bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 22:00
CHP’lilerin önergeleri alt komisyona gönderildi

CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek gündemin önergeler ve gündem dışı konuşmalar bölümünde önergesiyle ilgili bilgi verdi. Havaların ısınması ile birlikte orman yangınlarında artış gözlemlendiğini ifade eden Bek, yangınların önlenebilmesi için yoların uygunluğu, anız yangınları konusunda çiftçilere bilgilendirme yapılıp yapılmadığı konusunda araştırma yapılarak meclise bilgi verilmesini istedi.

İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay ise konunun alt komisyona sevk edilmesini isterken, Yıldız Bek, meclis işleyişinde alt komisyon diye bir bölüm olmadığını ve bu komisyonun görevinin ne olduğunu sordu. CHP Grup Başkan Vekili Yıldız Bek’in itirazı üzerine bilgi veren İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, AK Parti olarak bir komisyon oluşturduklarını, meclis üyelerinden gelen önergelerin bu komisyondan geçirilerek yapılan elemenin ardından oylamaya alındığını ancak bunun önergelerin hiç görüşülmeyeceği anlamına da gelmediğini söyledi.

Bek sözlü olarak ta önergede bulunmak istemesi üzerine önergenin yazılı olarak verilmesi istenerek söz verilmek istenmedi. Bek ise öneresini sözlü olarak vermekte ısrar etti. Çorum’da çiftçilerin kooperatifleşmesi konusunda yapılan çalışmaların araştırılmasını istedi. Bu önergenin de alt komisyona gönderilmek istenmesi üzerine daha önce böyle bir komisyonun olmadığını ve bu komisyonun yasal bir yapıla sahip olmadığını belirten Yıldız Bek, grup üyeleri ile birlikte protesto ederek salonu terk etti.

(Erkan BAYATLI)

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