CHP’lilerin kutlama ziyareti

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, Belediye Meclisi Üyesi Erkan Özbal, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Seher Bayıral, Gençlik Kolları Merkez İlçe Başkanı Uğur Eke ve Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcısı Kıvanç Azman, gazetemizi ziyaret ederek, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.

CHP yöneticileri, o sırada gazetede bulunan tüm ÇORUM HABER mensuplarıyla birlikte anı fotoğrafı çektirdiler. (Taner ŞİMŞEK)

