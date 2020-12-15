CHP’liler köy halkını dinliyor

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve beraberindeki parti yöneticileri, köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor.

Köylerin sorunları ve ihtiyaçlarıyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yaparak dosya oluşturan CHP’li yöneticiler, sorunları ilgili mercilere aktararak çözümünün de takipçisi oluyor.

Köylerde yaşanan sorunları yerinde tespit eden, köy halkının sorun ve taleplerini dinleyen Tahtasız, bu sorunları yetkili makamlara ve partinin genel merkezine ileterek çözüm konusunda girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum merkez ve ilçelere bağlı bazı köyleri ziyaret eden CHP heyeti, şimdi de Çorum Merkez Üyük, Dağkarapınar, Boğabağı, Gökköy, Tolamehmet, Sevindikalan, Teslim, Karagöz ve Üçköy köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Köy muhtarları ve azalardan sorun ve talepler hakkında bilgi alan Tahtasız, Tokgöz ve beraberindekiler, köylerin başta yol, sulama ve içme suyu, altyapı sorunları olmak üzere tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarında yaşanan sorunlarını tek tek tespit etti.

Tahtasız ve Tokgöz, köy ziyaretlerinin devam edeceğini açıkladı. (Haber Merkezi)