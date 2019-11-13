CHP’liler baz istasyonunun yapıldığı alana geldi

CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz ve bazı partililer yaşananları Muhtar Hanefi Özdemir’den dinledi. İsmail Kalender, toplanan kalabalığa bir konuşma yaparak “Her zaman sizlerin yanında olacağız. Hukuki olarakta yapılması gereken ne varsa bizlerde hazırız” dedi.

BAŞKAN ÖNÜNDE EĞİLEN GENCE HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra da gerginliğin yaşandığı alana gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı hiç beklemediği bir olayla karşılaştı.

Mahalle halkı ile konuşan Yusuf Ahlatcı, konunun bizzat takipçisi olduğunu söyleyerek gereken ne varsa yapılacağını söyledi.

Ancak, mahalle sakinleri zaman zaman Ahlatcı’nın sözünü keserek, çalışmanın durdurulmasını istedi.

Ahlatcı konuştuğu sırada Turgut Yetik isimli bir genç, Ahlatıcı’ya “Baz istasyonu yapılan yerin büyük bir bölümünün kendisine ait olduğunu ve Annesinin yaşanan olaylar sonrası fenalaşıp hastaneye kaldırıldığını belirterek, “sayın başkanım siz gerekeni yaparsınız. Ben buna inanıyorum. Bu çalışmayı da durduracak gücünüz var” diyerek bir anda Ahlatcı’nın önünde eğildi ve ayaklarına sarıldı. Neye uğradığını şaşıran Ahlatcı, Yetik’e “Ya o ne demek hiç öyle şey olur mu? Estağfurullah, kalk kardeşim yapılması gereken yapılır” dedi. Polislerinde devreye girmesiyle Turgut Yetik isimli genç alandan uzaklaştırıldı.